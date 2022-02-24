Yasemin Özilhan 45 bin liralık kreme link verdi lüks hayatı ortalığı birbirine kattı

Sosyetenin tanınmış isimlerinden iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan, tekrarı bile yıllarca reyting rekorları kıran Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, Instagram'ın dikkat çeken influencer'larından biri... Özilhan'ın lüks yaşamı, tercih ettiği markalar, giyim ve yaşam tarzından tutun, yemek tarifleri bile Instagram'da binlerce sayıda etkileşim alıyor. Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 liralık pikan cevizi ile 'atıştırmalık' tarifi vermesiyle ti'ye alınan ve viral olan Yasemin Özilhan bu kez de 45 bin liralık yüz bakım kremi linki vererek sosyal medyada takipçilerinin merceğine takıldı!