Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir nikâh kıyan Yasemin Kay Allen, bu kez katıldığı programda ilişkiler ve erkek tercihleri üzerine yaptığı esprili açıklamalarla gündeme geldi.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü - Resim: 1

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta sosyal medyada "Amerikalı aynasız" olarak bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta gerçekleştirdiği sürpriz nikahla magazin dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü - Resim: 2

Sosyal medya hesabından paylaştığı evlilik fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü isim bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü - Resim: 3

"HİÇ ÇEKEMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Melis İşiten'in YouTube kanalına konuk olan 36 yaşındaki Allen'ın, ilişkiler ve erkek tercihleri üzerine yöneltilen bir soruya verdiği dobra yanıt kahkahalara neden oldu.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü - Resim: 4

Ünlü oyuncu, sunucunun, "Yasemin sence Melis bıyıklı erkekler hakkında ne düşünüyordur?" şeklindeki sorusuna gülerek, "Hiç çekemez diye düşünüyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine İşiten de kendi tercihini açıklayarak, "Şansım varsa ve seçme hakkım varsa bıyıksız" ifadelerini kullandı.

