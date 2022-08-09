Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

İngiliz asıllı olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen Kilyos sahilinde gördüğü kötü manzara sonrası hemen telefonuna sarıldı. Sosyal medya hesabından sahildeki çöpleri ve plastik atıkları paylaşan Allen isyan etti. "Bunun sorumlusu kim" diyerek tepki gösteren ünlü oyuncu paylaşımıyla gündeme oldu.