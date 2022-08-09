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Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos sahilini görünce daha fazla dayanamadı. sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.

Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

İngiliz asıllı olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen Kilyos sahilinde gördüğü kötü manzara sonrası hemen telefonuna sarıldı. Sosyal medya hesabından sahildeki çöpleri ve plastik atıkları paylaşan Allen isyan etti. "Bunun sorumlusu kim" diyerek tepki gösteren ünlü oyuncu paylaşımıyla gündeme oldu.

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Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

Televizyon ekranlarında son olarak İyi Günde Kötü Günde dizisi ile gördüğümüz ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen geçtiğimiz gün Kilyos sahilinden yaptığı paylaşımlarla isyan etti.

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Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

Sahildeki çöpleri, plastik atıkları ve ölmüş bir yunus yavrusunu sosyal medya hesabından paylaşan Allen büyük üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.

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Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü

Çektiği  görüntüleri İnstagram hesabından paylaşan Allen ""Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu, görüyorsunuz içi plastik dolu."

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