Yasemin Kay Allen o görüntüleri görünce çılgına döndü! Herkese ateş püskürdü
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos sahilini görünce daha fazla dayanamadı. sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.
İngiliz asıllı olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen Kilyos sahilinde gördüğü kötü manzara sonrası hemen telefonuna sarıldı. Sosyal medya hesabından sahildeki çöpleri ve plastik atıkları paylaşan Allen isyan etti. "Bunun sorumlusu kim" diyerek tepki gösteren ünlü oyuncu paylaşımıyla gündeme oldu.
Televizyon ekranlarında son olarak İyi Günde Kötü Günde dizisi ile gördüğümüz ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen geçtiğimiz gün Kilyos sahilinden yaptığı paylaşımlarla isyan etti.
Sahildeki çöpleri, plastik atıkları ve ölmüş bir yunus yavrusunu sosyal medya hesabından paylaşan Allen büyük üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.
Çektiği görüntüleri İnstagram hesabından paylaşan Allen ""Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu, görüyorsunuz içi plastik dolu."