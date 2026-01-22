Yasemin Ergene'nin yeni evinin görüntüleri olay oldu! Boşandıktan sonra lüks siteye taşınmıştı, kirası...
İş dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini tek celsede sona erdiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yeni yaşamıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Ergene, taşındığı lüks sitedeki yeni evinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü ismin modern detaylarıyla öne çıkan yeni evi kısa sürede herkes tarafından çok beğenildi.
Boşanmanın ardından yeni bir hayata adım atan Yasemin Ergene, taşındığı lüks sitedeki yeni evinden paylaştığı karelerle sosyal medyada dikkatleri üzerinde çekmeye devam ediyor. Ergene'nin evinin detayları herkesin büyük ilgisini çekerken, ödediği kirayı duyanların ise dudağı uçukladı. İşte o evin görüntüleri ve ödediği iddia edilen kiranın miktarı...
Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villadan taşındı.
KİRASI DUDAK UÇUKLATTI
İki kızıyla birlikte kendine yeni bir sayfa açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Yasemin Ergene'nin aylık kirasının tam tamına 20 bin dolar olduğu iddia edildi.