Yasemin Ergene'nin yeni evinin görüntüleri olay oldu! Boşandıktan sonra lüks siteye taşınmıştı, kirası...

Boşanmanın ardından yeni bir hayata adım atan Yasemin Ergene, taşındığı lüks sitedeki yeni evinden paylaştığı karelerle sosyal medyada dikkatleri üzerinde çekmeye devam ediyor. Ergene'nin evinin detayları herkesin büyük ilgisini çekerken, ödediği kirayı duyanların ise dudağı uçukladı. İşte o evin görüntüleri ve ödediği iddia edilen kiranın miktarı...