Yasemin Ergene'nin bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı! Villasının kirası ise...

VİLLASININ KİRASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

İzzet Özilhan; Yasemin Ergene ve kızları için aylık kirası 20 bin dolar olan Beykoz’daki villanın kirasını ödemesiyle dikkat çekti. Ayrıca Ergene'nin tüm masrafları da iddialara göre eski eş tarafından karşılanıyor.