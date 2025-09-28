Yasemin Ergene'den sosyal medyayı sallayan kareler...

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuş, Türk oyuncu ve eski modeldir. Sanatçı geçtiğimiz günlerde boşanmasının ardından eski soyadı olan 'Ergene'yi yeniden kullanmaya başlamıştır.

Oyunculuk Geçmişi

Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 'Koçum Benim' dizisiyle başladı. Ardından 'Ah Be İstanbul' ve 'Aşk Oyunu' gibi projelerde yer aldı. En büyük çıkışını 2006–2010 yılları arasında yayınlanan 'Doktorlar' dizisindeki 'Ela Altındağ' karakteriyle yaptı. Bu rol, onu geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında ara veren Ergene, 2019 yılında 'Mucize Doktor' dizisinde kısa bir süreliğine ekranlara dönmüştü.