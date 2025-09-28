Yasemin Ergene'den sosyal medyayı sallayan kareler...
İş insanı İzzet Özilhan'dan 3 Eylül'de boşanan Yasemin Ergene'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Yasemin Özilhan'ı Türkiye Yasemin Ergene olarak tanıdı. Rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı.
Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.
Eski soyadı olan Ergene'ye dönen ünlü ismin önceki gün Instagram'da paylaştığı yeni fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Yasemin Ergene şıklığıyla hayranlarından beğeni topladı.
YASEMİN ERGENE KİMDİR?
Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuş, Türk oyuncu ve eski modeldir. Sanatçı geçtiğimiz günlerde boşanmasının ardından eski soyadı olan 'Ergene'yi yeniden kullanmaya başlamıştır.
Oyunculuk Geçmişi
Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 'Koçum Benim' dizisiyle başladı. Ardından 'Ah Be İstanbul' ve 'Aşk Oyunu' gibi projelerde yer aldı. En büyük çıkışını 2006–2010 yılları arasında yayınlanan 'Doktorlar' dizisindeki 'Ela Altındağ' karakteriyle yaptı. Bu rol, onu geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında ara veren Ergene, 2019 yılında 'Mucize Doktor' dizisinde kısa bir süreliğine ekranlara dönmüştü.