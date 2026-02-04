Yasemin Ergene spor stiliyle gündemde! O paylaşımı olay...
14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra rotasını tamamen kendine çeviren Yasemin Ergene, bu kez spor paylaşımıyla gündemin merkezine yerleşti. Instagram hesabından yayımladığı son kare, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
İş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayırmasının ardından hayatında yeni bir sayfa açan Ergene, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal çevresi, yaşam tarzı ve enerjisiyle bambaşka bir döneme giren ünlü isim, bu dönüşümü sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.
Son paylaşımında spor yaparken verdiği pozla adeta “yeniden doğuş” mesajı veren Yasemin Ergene’nin fit ve kaslı görünümü takipçilerini şaşırttı. Doğal hali ve güçlü fiziğiyle öne çıkan kare, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Bir süredir düzenli spor yaptığı bilinen Ergene, daha önce paylaştığı antrenman fotoğrafında da tarzından ödün vermemiş, fit pozunu “Bağdaş kurarak daha rahat” notuyla paylaşmıştı. O kare de magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.