Yasemin Ergene spor salonundan paylaştı! Omuz kasları olay...

14 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİRDİ

2011'de İzzet Özilhan ile nikâh masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakarak sakin bir yaşam tercih eden ve "Yasemin Özilhan" olarak tanınan Ergene, 3 Eylül itibarıyla 14 yıllık evliliğini resmen noktaladı. Boşanma sonrası özgüveni ve enerjisiyle yeniden gündeme gelen oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.