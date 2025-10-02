Yasemin Ergene numarasını değiştirdi! Kullanan esnafın hayatı alt üst oldu...
Eski oyuncu Yasemin Ergene boşandıktan sonra numarasını değiştirdi. Ergene'nin numarasını alıp kullanan esnaf ise bin pişman oldu.
Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar’da “Ela” karakteriyle hafızalara kazınan eski oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.
Ancak Ergene’nin eski hattını alan bir petshop sahibi, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Yeni hattı kullanmaya başlayan işletmeci, gün boyu “Yasemin Ergene ile görüşmek istiyorum” diyerek arayan onlarca kişiyle baş etmek zorunda kaldı.
'NEDEN BOŞANDIN?'
Boşanmanın ardından ünlü isim, sürekli gelen “Neden boşandın?”, “Şimdi ne yapacaksın?” gibi sorulardan bunalarak hem evini hem de telefon numarasını değiştirdi.