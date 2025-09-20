Yasemin Ergene hakkında hadsiz yorum! "Yıllardır bastırılmış kadın"

"EVLENSENİZDE ÇALIŞMAYI BIRAKMAYIN"

Kadınların evlilikte kariyerlerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan ve Müge Anlı örneklerini vererek şu ifadeleri kullandı, "Eğer ki bir erkek sevgilisine, karısına, hayatındaki kadına değer veriyorsa harcıyordur. Seda Sayan da bunu çok söyler, Müge Anlı da… Abi evlendiğinizde karşınıza sunulan imkân neyse ne… Çalışmayı bırakmayın kardeşim. Hiçbir adam için kariyerinizden vazgeçmeyin."