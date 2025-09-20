Yasemin Ergene hakkında hadsiz yorum! "Yıllardır bastırılmış kadın"
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Yasemin Ergene, ayrılığın ardından magazin gündeminin odağı oldu.
"Magazin Bahane" programında Hakan Solaker, Özilhan için "14 yıl boyunca bastırılmış kadın" yorumunu yaparken; Gökay Kalaycıoğlu ise evlilik süresince geçirdiği estetikleri "zorbalanmanın psikolojik yansıması" sözleriyle değerlendirdi.
Magazin Bahane'nin son bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın boşanma sürecini farklı yönleriyle masaya yatırdı. Programda cimrilik iddialarından aldatma söylentilerine, bastırılmış duygulardan nafaka tartışmasına kadar birçok konu gündeme geldi.
"EVLENSENİZDE ÇALIŞMAYI BIRAKMAYIN"
Kadınların evlilikte kariyerlerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan ve Müge Anlı örneklerini vererek şu ifadeleri kullandı, "Eğer ki bir erkek sevgilisine, karısına, hayatındaki kadına değer veriyorsa harcıyordur. Seda Sayan da bunu çok söyler, Müge Anlı da… Abi evlendiğinizde karşınıza sunulan imkân neyse ne… Çalışmayı bırakmayın kardeşim. Hiçbir adam için kariyerinizden vazgeçmeyin."
ÇOCUKLAR VE NAFAKA İDDİALARI
Boşanmanın ardından çocukların eğitimi, özel okul masrafları ve nafaka konusu gündeme geldi. Yasemin Ergene'nin boşanmayı hızlandırmak için eşinin şartlarını kabul etmiş olabileceği iddia edildi."