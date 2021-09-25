Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

“Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi"

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. “Nerede ölmüş gibin araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın dedim. Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken tek kurşunla öldürülmüş. Gerçeği bulduğumuzu Gülben'e söylemedik. Ekip inandırıcı olsun diye mezarını falan çekmiş.