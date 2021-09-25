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Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

Bİr YouTube kanalına konuk olan Yasemin Bozkurt, "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalanı anlattı.

Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

Yasemin Bozkurt, bir haber sitesinin YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalanı anlattı. Ergen'in trafik kazasında kaybettiğini söylediği abisinin cinayete kurban gittiğini öğrendiğini anlatan Bozkurt, "Yasemin'in Penceresi'nin ekibi MİT gibiydi. 15 kişi cinayeti ortaya çıkardı" dedi.

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Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

“Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi"

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. “Nerede ölmüş gibin araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın dedim. Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken tek kurşunla öldürülmüş. Gerçeği bulduğumuzu Gülben'e söylemedik. Ekip inandırıcı olsun diye mezarını falan çekmiş.

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Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. “Nerede ölmüş gibi araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın" dedim.

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Yasemin Bozkurt'tan Gülben Ergen itirafı: En büyük yalanı o söyledi

Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken tek kurşunla öldürülmüş. 

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