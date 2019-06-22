Yasemin Allen'ın derin yırtmaçlı pozu tam not aldı! Sosyal medya sallandı

Allen'in takipçileri de bu fotoğrafa sessiz kalmadı. Allen'in bir takipçisi fotoğrafa, "Fiziğin olağanüstü." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal güzelliğinizle prenses gibi gözüküyorsunuz." dedi. Güzel oyuncu Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz vererek takipçilerini mest etti.