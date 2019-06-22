Yasemin Allen'ın derin yırtmaçlı pozu tam not aldı! Sosyal medya sallandı
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Yasemin Allen, sosyal medyada paylaştığı seksi pozuyla gündem oldu.
Oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yasemin Allen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafla adeta bacak şov yaptı. Eteğinin derin yırtmacının avantajından faydalanan Allen, selfie çekti. 29 yaşındaki oyuncu, böylece çekici fiziğini gözler önüne serdi.
Allen'in takipçileri de bu fotoğrafa sessiz kalmadı. Allen'in bir takipçisi fotoğrafa, "Fiziğin olağanüstü." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal güzelliğinizle prenses gibi gözüküyorsunuz." dedi. Güzel oyuncu Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz vererek takipçilerini mest etti.
Yasemin Allen 10 Temmuz 1989 Londra İngiltere doğumludur. Yasemin Allen boyu 1.75 m. kilosu 54 kg. Annesi yeşilçam’ıın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu’dur. Babası Dudley Allen’dir.
Yasemin Allen daha 3 aylıkken anne babası ayrılmış babası Güney Afrika’ya yerleşmiştir. İlkokulu Türkiye’de okuyan güzel oyuncu 11 yaşında Avusturalya’ya annesi ile birlikte yerleşti.