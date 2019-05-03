Yaşar İpek'ten boşanıyor mu Seren Serengil sonunda açıkladı

-Sende beni çok üzdün demeye dilim varmadı kıyamadım varsın ben onu üzmüş olayım dedim.. Onu yüceltmek adına söylediğim bir cümle yanlış anlaşılmış "benim onun için yapamayacağım hiç bir şey yok anlamında yazmıştım oysa ki olsun..saygısızlık etmişim yine de bu yanlış anlaşılmaya bile mahal verdiyse özür dilerim dedim kocamdır sonuçta beni mutlu etmek için elinden geleni yapan beni seven çok güzel özellikleri kişiliğinde barındıran ilk defa hayatımda benim için bir şeyler yapan bana katan bir adam...