Yaşar İpek'ten boşanıyor mu Seren Serengil sonunda açıkladı
Yaklaşık bir haftadır magazin gündemini meşgül eden Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'inboşanacağı iddialarından sonra yeni gelişmeler yaşandı.
Magazin gündeminde yaklaşık bir haftadır Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı yönünde haberler ortaya çıkmış, çiftin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını silmeleri ile boşanacağı iddialarını daha da güçlenmişti. Bu gün ise Seren Serengil'den son dakika bir paylaşım geldi. Peki Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu? İşte cevabı...
Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve Yaşar İpek sosyal medya hesabı instagramdan beraber bütün fotoğraflarını silmesi çiftin boşanma yolunda ilerlediği ve hatta Yaşar İpek'in ayrı bir evde yaşadığı söylenmişti. Seren Serengil'in bu gün sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı açıklama bomba etkisi yaptı.
İşte Seren Serengil'in yaptığı o paylaşım: "Yol uzun.. başkalarının hikayelerini anlatırken bir bakmışsın seninde başına geliyor gelmez dediğin her şey bizimde geldi.. Ben onu üzmüşüm o öyle dedi..
-Sende beni çok üzdün demeye dilim varmadı kıyamadım varsın ben onu üzmüş olayım dedim.. Onu yüceltmek adına söylediğim bir cümle yanlış anlaşılmış "benim onun için yapamayacağım hiç bir şey yok anlamında yazmıştım oysa ki olsun..saygısızlık etmişim yine de bu yanlış anlaşılmaya bile mahal verdiyse özür dilerim dedim kocamdır sonuçta beni mutlu etmek için elinden geleni yapan beni seven çok güzel özellikleri kişiliğinde barındıran ilk defa hayatımda benim için bir şeyler yapan bana katan bir adam...