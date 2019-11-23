Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı! Kızı Bengü Büyükanıt kahroldu

Karargahtaki törene kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.