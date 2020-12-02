Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay yaşamını yitirdi 21 yıl sonra yeniden evlemişlerdi

Alptekin, eşiyle yeniden bir araya gelmesi hakkında şunları söylemişti:

- ''Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şu anda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu.''