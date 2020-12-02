Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay yaşamını yitirdi 21 yıl sonra yeniden evlemişlerdi
Yaşar Alptekin, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Eşi Nilgün Altınyay yaşamını yitirdi.
Yaşar Alptekin, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı. Eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Alptekin, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" mesajını yayımladı.
Çift, 1995'te boşanmış, geçtiğimiz yıl tekrardan nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti.
Alptekin, eşiyle yeniden bir araya gelmesi hakkında şunları söylemişti:
- ''Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şu anda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu.''