Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetmenin acısını böyle anlattı

"Eşim kanserdi ama bilmiyordu" diyen Yaşar Alptekin, şu açıklamaları yaptı:

Anlamsız, tarifsiz: - "Ne söz, ne kelime, ne cümle hiçbiri bu kavurucu acının karşılığı olamaz. İnanın tarifi yok. Değiştirmek, geri döndürmek mümkün değil. Sözün bittiği yerdeyim. Her şey anlamsız, tarifsiz. Evin çatısı çöktü, evimiz başımıza yıkıldı."