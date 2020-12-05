Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetmenin acısını böyle anlattı
22 yıl sonra yeniden evlendiği Nilgün Altınyay'ı Yaşar Alptekin, geçtiğimiz günlerde kaybetti. Alptekin, eşinin hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
Yaşar Alptekin, 2 Aralık'ta eşi Nilgün Altınyay'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Acısını Posta gazetesinden Alev Gürsoy ile paylaşan Alptekin, yaşadıklarını ve eşi Altınyay'ın hastalığını anlattı.
"Eşim kanserdi ama bilmiyordu" diyen Yaşar Alptekin, şu açıklamaları yaptı:
Anlamsız, tarifsiz: - "Ne söz, ne kelime, ne cümle hiçbiri bu kavurucu acının karşılığı olamaz. İnanın tarifi yok. Değiştirmek, geri döndürmek mümkün değil. Sözün bittiği yerdeyim. Her şey anlamsız, tarifsiz. Evin çatısı çöktü, evimiz başımıza yıkıldı."
Akciğer kanseriydi: - "Nilgün koah hastasıydı, biraz da panik atağı vardı. Bir de üzerine akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Temmuz ayında Süreyya Paşa Hastanesi’ne yatırmıştık, tedavi görüyordu epeydir. Kimselere duyurmadık, o yüzden sizler de duymadınız. Bir buçuk ay hastanede yattı, o süreçten sonra iyiydi.''
Psikolojik olarak çöküyorsunuz: - ''Ardından bir dönem kemoterapi gördü ama atakları başlayınca tekrar hastaneye yatırdık. Zaten hastane ortamı insanı hasta ediyor. Psikolojik olarak da çöküyorsunuz. 20-25 gün hastanede kaldık. Çarşamba sabahı 03.00’te de kaybettik."