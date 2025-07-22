Yaşam enerjiniz düşüyor, eliniz kolunuz kalkmıyor mu? Üzerinizde nazar olabilir...

Halk kültüründe önemli bir yer tutan 'nazar' inanışı, sürekli şanssızlık yaşama, ani sağlık sorunları, kazalar, ilişki sorunları ya da duygusal değişiklikler gibi birçok istenmeyen durumda 'temel sebep' olarak gösterilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu belirtiler sadece nazara inanan insanlar tarafından dikkate alınır. Nazara inanmayan insanlar ise bu tür belirtiler yaşandığında, herhangi bir tıbbi veya psikolojik sorunun olup olmadığını düşünür. Bu nedenle bir sağlık sorununuz veya psikolojik sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.