Yaşam enerjiniz düşüyor, eliniz kolunuz kalkmıyor mu? Üzerinizde nazar olabilir...
Nazara inanır mısınız? Nazarın ve gözün büyüsüne inananlar, insanların, hayvanların hatta eşyaların bile kıskançlık ya da olumsuz enerji nedeniyle zarar gördüğünü düşünür. Kendisine nazar değmiş olduğunu düşünen insanlar ise genellikle yaygın birkaç belirtiyle bunu anlamaya çalışır.
Halk kültüründe önemli bir yer tutan 'nazar' inanışı, sürekli şanssızlık yaşama, ani sağlık sorunları, kazalar, ilişki sorunları ya da duygusal değişiklikler gibi birçok istenmeyen durumda 'temel sebep' olarak gösterilir.
Ancak belirtmek gerekir ki, bu belirtiler sadece nazara inanan insanlar tarafından dikkate alınır. Nazara inanmayan insanlar ise bu tür belirtiler yaşandığında, herhangi bir tıbbi veya psikolojik sorunun olup olmadığını düşünür. Bu nedenle bir sağlık sorununuz veya psikolojik sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.
ÜZERİNİZDE NAZAR OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
Bu tür metafizik yaklaşımlara inanan kişiler, sık sık kendilerini ya da sevdiklerini nazara karşı test etme ihtiyacı duyar.
Nazara uğradığınızı düşünüyorsanız, sürekli olarak çevrenizde gerçekleşen olumsuz olayları, bu durumla eşleştirebilirsiniz. Örneğin, beklenmedik sağlık sorunları, finansal sorunlar, işyerinde problemler gibi sürekli şanssızlık yaşamak, nazara inanan kişilerin dikkat ettiği belirtiler arasındadır.
Ani Sağlık Sorunları
Nazara maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, ani ve açıklanamayan sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Özellikle sürekli olarak enerjiniz düşüyor, yorgun hissediyorsanız veya beklenmedik rahatsızlıklarınız varsa, bunun nazar ve gözle ilişkili olabileceğini düşünebilirsiniz.
İlişkide Sorunlar
Nazar büyüsünün ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna inanılır. Eğer yakın zamanda ilişkilerinizde sorunlar baş gösterdiyse, sürekli tartışmalar yaşıyorsanız veya sevdiklerinizle aranızda anlaşmazlıklar varsa, bunun nazara bağlı olduğunu düşünebilirsiniz.
Ani Duygu Değişimi
Üzerinizde nazar olduğunu düşünüyorsanız, ani duygusal değişiklikler yaşayabilirsiniz. Örneğin, huzursuzluk, depresif hissetme, aşırı endişe gibi duygusal dalgalanmalar hissedebilirsiniz.
Uyku Sorunları
Üstümde kesin nazar var diyorsanız, uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Uykusuzluk, kabuslar veya sürekli yorgunluk gibi uykuyla ilgili sorunlarınız varsa, bunun nazarın etkisi olabileceğini düşünebilirsiniz.
Kazalar: Sürekli bir şeylerin kırılıp dökülmesi
Evde, işyerinde sürekli bir şeyler kırılıp dökülüyorsa ufak tefek araba kazaları atlatıyorsunuz ve bu durumlar sizi hep teğet geçiyorsa üzerinizde nazar olduğundan şüphelenebilirsiniz.