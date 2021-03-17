Yasaklı maddeyle yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar destek istedi!

Yaşadığı olayların ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, şu ifadeleri kullandı:

''Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım.''