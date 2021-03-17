Yasaklı maddeyle yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar destek istedi!
Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar, yaşananların ardından ilk kez açıklama yaptı.
Yasak Elma dizisinde Lila karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Çınar, arkadaşları ile bir mekanda eğlenmesinin ardından polis çevirmesine takıldı. İhbar edilen Ayşegül Çınar'ın aracında 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sevgilisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Çınar, kendini savundu. Ayşegül Çınar'ın yargı süreci ise devam ediyor.
Yaşadığı olayların ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, şu ifadeleri kullandı:
''Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım.''
''İnsan bazen karşısına çıkan kişilerin iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor maalesef.''