Yasaklarıyla ünlü Sedir Adası'na giriş artık bir aile için 900 lira! Müzekart kaldırıldı

4 kişilik bir aile için sadece gidiş dönüş ve ada giriş ücreti 900 lira. Bu ücrete duş ve tuvaletler dahil. Yiyecek ve içecek ücreti ise ekstra. Bu arada adaya girişte önceki yıllarda geçerli olan müze kartı da geçersiz. Sadece Türk vatandaşlarına 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz.