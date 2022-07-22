Yasaklarıyla ünlü Sedir Adası'na giriş artık bir aile için 900 lira! Müzekart kaldırıldı
Dünyanın sayılı antik kentlerinden Kedrai Antik Kentinin kalıntıları arasında bulunan ve altın rengi kumsalıyla ünlü Sedir (Kleopatra) Adası'na girişte artık müze kartı geçmiyor. Bir ailenin adaya gidiş ücreti 900 lirayı buluyor.
Muğla'da altın sarısı kumlarıyla ünlü, koruma altındaki Kleopatra (Sedir) adasına geçen yıl giriş ve transfer 60 TL iken, bu yıl gidiş 100 TL, giriş ücreti ise 125 lira oldu. 4 kişilik bir aile için gidiş-dönüş ve ada giriş ücreti 900 lira! Müze kart ise geçmiyor...
Muğla'nın Ula ilçesinde sahili ve denizindeki altın sarısı kumları korumak için özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu Kleopatra (Sedir) adasına gidebilmek artık lükse girdi.
4 kişilik bir aile için sadece gidiş dönüş ve ada giriş ücreti 900 lira. Bu ücrete duş ve tuvaletler dahil. Yiyecek ve içecek ücreti ise ekstra. Bu arada adaya girişte önceki yıllarda geçerli olan müze kartı da geçersiz. Sadece Türk vatandaşlarına 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz.
Gökova Körfezi’nde yer alan Sedir ya da daha çok bilinen adıyla Kleopatra adası, bu yaz da turistlerin akınına uğruyor. Marmaris’in Çamlı Köyü’nden kalkan motorlar adaya günde 3 bin kişiyi taşıyor. Hafta sonları bu sayı 5 bini geçiyor.