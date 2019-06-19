Yasakları deldi! Demet Akalın'ın mini eteği Okan Kurt'u kızdıracak!

Demet Akalın, geçtiğimiz sene eşinin ailesinin borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından Kurt ile tek celsede boşanmıştı. Evliliği boyunca kıyafetlerine özen gösteren Akalın, boşandıktan sonra kilo vererek mini elbise giymeye başlamıştı. Eşiyle barışan şarkıcı, konulan yasağı delerek süper mini etek giydi.