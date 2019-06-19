Yasakları deldi! Demet Akalın'ın mini eteği Okan Kurt'u kızdıracak!
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un mini elbise ve etek giymesini istemeyince bazı kıyafetlerini çöpe atmıştı. Akalın, Kurt'un uyarısını bu sefer göz ardı etti.
Yıllardır sahnelerde mini elbise, büstiyer ve mayolar giyen şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la evlendikten sonra eşinin uyarılarıyla giyim tarzını değiştirmişti. Aradan geçen yıllardan sonra Demet Akalın, tatil beldeleri dışında ilk kez süper mini eteğiyle objektiflere poz verdi.
Demet Akalın, geçtiğimiz sene eşinin ailesinin borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından Kurt ile tek celsede boşanmıştı. Evliliği boyunca kıyafetlerine özen gösteren Akalın, boşandıktan sonra kilo vererek mini elbise giymeye başlamıştı. Eşiyle barışan şarkıcı, konulan yasağı delerek süper mini etek giydi.
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, gittiği bir mekanda 4 kişilik kahvaltıya 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından isyan etmişti.
Akalın, sosyal medya hesabından ''Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz'' diyerek kahvaltı ettiği mekana ateş püskürmüştü.