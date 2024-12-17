Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Bu ürünler piyasadan çekilecek

O ÜRÜNLERE 'SÜT' DENİLEMEYECEK

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, firma ve markaların, ürünlerinin gerçek içeriğiyle uyuşmayan, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanarak 'köy' veya 'çiftlik' algısı yaratması engelleniyor. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde, 'süt' ifadesi kullanılamayacak. Örneğin, soya, badem veya yulaf gibi bitkisel ürünlerden yapılan içecekler 'süt' olarak etiketlenemeyecek. Bunun yerine 'içecek' ifadesi kullanılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, 'süt' yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli bir tanım olarak kabul ediliyor.