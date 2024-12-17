Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Bu ürünler piyasadan çekilecek
Bazı gıda ürünlerinin etiketlerinde artık değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Çünkü 'köy', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'ev' gibi yanıltıcı ifadeler artık etiketlerde kullanılamayacak. Söz konusu yasak için süre de verildi. O yasağa ve süreye uyulmaması durumunda ürünler piyasadan çekilecek. Bu değişiklik ile beraber, tüketicinin bilgilendirilmesinin ve kolay seçim yapmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
Yeni yönetmelikle beraber, gıda ürünlerinde etiketler değişiyor. Bazı ifadelerin ürünlerde kullanılması artık yasak. Firmaların ürünlerinin etiketlerini değiştirmeleri için süre de verildi. Bu süre zarfında değişikliğe uymayan ürünler piyasadan çekilecek. İşte yasaklanan ifadeler ve değişiklikle ilgili detaylar...
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıdada haksız rekabetin önüne geçmek için 27 Kasım’da yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre süt ve süt ürünlerinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik', '%100' gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı. Etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor.
Bu değişikliklere uymayan ürünler, 31 Aralık 2026'ya kadar piyasadan çekilecek.
O ÜRÜNLERE 'SÜT' DENİLEMEYECEK
Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, firma ve markaların, ürünlerinin gerçek içeriğiyle uyuşmayan, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanarak 'köy' veya 'çiftlik' algısı yaratması engelleniyor. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde, 'süt' ifadesi kullanılamayacak. Örneğin, soya, badem veya yulaf gibi bitkisel ürünlerden yapılan içecekler 'süt' olarak etiketlenemeyecek. Bunun yerine 'içecek' ifadesi kullanılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, 'süt' yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli bir tanım olarak kabul ediliyor.