Yasak Elma'yla ilgili bomba itirafı dizinin Yıldız'ı Eda Ece yaptı!
FOX TV'nin Yasak Elma dizisi için başrolü Eda Ece bomba bir paylaşım yaptı.
Yasak Elma dizisinde izleyici, yeni bölümü izlerken ağzı açık kalacak. 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak olan dizide her şey baştan yazılıyor. Pazartesi akşamı yayımlanacak diziyi seyirci izlerken peş peşe şoke olacağı gelişmeler yer alacak.
Eda Ece de bu şoke eden gelişmeleri kastederek yeni bölüm fragmanını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Eda Ece, "100 bölümdür oynadığımız dizide biz bile şok olduk. Kaçmaz!" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun entrika bombası dizinin ekrana gelecek yeni bölümü için kurduğu iddialı cümlesi hayranları arasında bir hayli merak uyandırdı.
Öte yandan 100 bölümü geride bırakan ''Yasak Elma'' dizisinin önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor. Usta televizyoncu Fatih Aksoy'un imza attığı dizi setinden geçen hafta paylaşılan bir fotoğraf seyircide büyük heyecan yarattı.