Yasak Elma'yı karıştıracak bomba transfer Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı

Üçüncü sezonuna birçok yeni oyuncuyla başlayan ve her geçen gün kadrosunu genişletmek için çalışmalar yapan Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da rol alan Cavit Çetin Güner'in diziye dahil olduğu öğrenildi.