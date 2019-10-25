Yasak Elma'yı karıştıracak bomba transfer Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı
Fox TV'nin her bölümü merakla beklenen dizisi Yasak Elma'ya, Diriliş Ertuğrul'da Doğan Alp karakterine hayat veren ünlü oyuncu dahil oldu.
Üçüncü sezonuna birçok yeni oyuncuyla başlayan ve her geçen gün kadrosunu genişletmek için çalışmalar yapan Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da rol alan Cavit Çetin Güner'in diziye dahil olduğu öğrenildi.
Cavit Çetin Güner, Pazartesi günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma'da Hilmi karakterine hayat verecek. Güner, 28 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak dizinin 54. bölümünde ekranlarda görünecek.
Hilmi, Leyla’nın yani gerçek adıyla Ayşe’nin (Tuvana Türkay) eski eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Tehlikeli bir karakter olan Hilmi’nin amacı ise Leyla’yı bulmak ve onu tekrar yaşadıkları yere geri götürmek olacak.
Peki Cavit Çetin Güner kimdir?
1986 yılında dünyaya gelen Cavit Çetin Güner aslen Bursalıdır. İstanbul'da doğan ve buraya yaşayan Cavit Çetin Güner toplamda üç kardeştir.