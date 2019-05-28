Yasak Elma'ya dahil olmuştu! Nesrin Cavadzade'den bir bomba daha

36 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu Nesrin Cavadzade, kariyerinde zirvede olduğu bu dönemlerde art arda projelerde rol almaya devam ediyor. Son olarak El desentierro adlı yabancı bir yapımla beyazperdede görünen Cavadzade, yeni filmi için hazırlanıyor.