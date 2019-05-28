Yasak Elma'ya dahil olmuştu! Nesrin Cavadzade'den bir bomba daha
Bizim Hikaye dizisinden ayrıldıktan sonra Yasak Elma'nın kadrosuna katılan Nesrin Cavadzade, 'Cemil Şov' adlı sinema filminde rol alacak.
36 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu Nesrin Cavadzade, kariyerinde zirvede olduğu bu dönemlerde art arda projelerde rol almaya devam ediyor. Son olarak El desentierro adlı yabancı bir yapımla beyazperdede görünen Cavadzade, yeni filmi için hazırlanıyor.
Cavadzade, yapımcılığını Sarhan Projects'in üstlendiği ve çekimlerine Haziranda başlanacak adlı Cemil Şov' adlı sinema filminde rol alacak. Barış Sarhan'ın yönettiği filmde başrolleri Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın paylaşacak.
Ünlü olmanın karanlık cazibesine odaklanan bir AVM güvenlik görevlisinin başına gelenlerin traji-komik bir dille beyazperdeye aktaracak olan 'Cemil Şov'un senaryosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklendi.
Nesrin Cavadzade kimdir? 30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen oyuncu, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur.