Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'e bir de böyle bakın!

Yasak Elma dizisinde Halit'in ilk eşinden olan Zehra karakterinin deli dolu, neşeli halleri çok seviliyor. Babasının bütün eşlerini istememesine rağmen Zehra'nın Yıldız'la arasının çok iyi olması ve iki karakterin eğlenceli sahneleri oldukça beğeni topluyor.