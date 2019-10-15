Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay derin dekolteli pozuyla ağızları açık bıraktı
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile diziye renk katan Tuvana Türkay'un derin dekolteli pozu takipçilerini büyüledi.
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile yaşadıkları çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen Tuvana Türkay, dekolteli fotoğrafıyla sosyal medya hesabını takip eden hayranlarının dikkatini çekti.
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Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği pozla takipçilerinin beğenisini kazandı.
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Dekolteli fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Esnekliği takipçilerini şaşırttı: Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra spora olan düşkünlüğü ile de bilinen Tuvana Türkay, yaptığı spor hareketiyle ne kadar esnek olduğunu takipçilerine göstermişti.
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