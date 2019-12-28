Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam sevgilisi Sarp Maden'le ilk kez fotoğraf paylaştı!
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini göz önünde yaşamayan Sam, sonunda bu kuralı bozarak sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Yasak Elma dizisinde boy gösteren Şevval Sam, Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.
Şevval Sam Kimdir?
Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.