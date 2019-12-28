Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam sevgilisi Sarp Maden'le ilk kez fotoğraf paylaştı!

Şevval Sam Kimdir?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.