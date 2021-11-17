Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi çıldırtan 'Danilo Zanna' iddiası: Mesleğimden soğuttular

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, yıllar evvel beraber rol aldıkları bir filmin ardından hakkında aşk dedikodusu çıkan MasterChef jüri kadrosundan şef Danilo Zanna ile ilgili yeniden çıkan birliktelik iddialarına ateş püskürdü. Eda Ece sosyal medya hesabından "Aysel silahımı getir" diye espriyle karışık bir paylaşım yaptı.