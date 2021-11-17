Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi çıldırtan 'Danilo Zanna' iddiası: Mesleğimden soğuttular
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kendisi hakkında Danilo Zanna ile sık sık görüştüğü iddiasını ortaya atanlara ateş püskürdü.
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, yıllar evvel beraber rol aldıkları bir filmin ardından hakkında aşk dedikodusu çıkan MasterChef jüri kadrosundan şef Danilo Zanna ile ilgili yeniden çıkan birliktelik iddialarına ateş püskürdü. Eda Ece sosyal medya hesabından "Aysel silahımı getir" diye espriyle karışık bir paylaşım yaptı.
Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.
Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti! 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından açıklama yaptı.
“2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikayet ettim" diyen Eda Ece paylaşımlarına şöyle devam etti: