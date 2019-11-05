Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşırtan öpüşme itirafı!
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrolü Eda Ece, oynadığı karakter hakkında açıklamalarda bulundu.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da 3 yıldır Yıldız karakterine hayat vererek büyük bir hayran kitlesi kazanan Eda Ece, dizide canlandırdığı karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Pazartesi akşamlarının reytinglerde üst sıralarda olan dizisi Yasak Elma'da Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerle beraber rol alan Eda Ece, Yıldız karakterinin kendisini yansıtmamasına rağmen çok sevdiğini şu sözlerle anlattı:
"Beni yansıtmadığı için daha çok seviyorum. Çünkü bana daha yüksek bir enerji veriyor. Normalde daha sakin bir insanım. Yıldız’ı oynarken daha bir up bir kız o. Onun böyle hayatı ti’ye almasını, daha rahat, relax bir modda olmasını, yüksek olmasını çok seviyorum."
Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le birlikte olan Eda Ece, evlilik sorularına ise ''İş yapmaktan zaman kalmıyor'' yanıtını verirken öpüşme sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.