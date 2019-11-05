Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşırtan öpüşme itirafı!

"Beni yansıtmadığı için daha çok seviyorum. Çünkü bana daha yüksek bir enerji veriyor. Normalde daha sakin bir insanım. Yıldız’ı oynarken daha bir up bir kız o. Onun böyle hayatı ti’ye almasını, daha rahat, relax bir modda olmasını, yüksek olmasını çok seviyorum."