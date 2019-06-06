Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile yeni birlikteliğe yelken açtı.

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor - Sayfa 1

FOX TV'de yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisinin yıldızı Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımının oyuncusu Buğrahan Tuncer aşk yaşıyor. 

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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor - Sayfa 2

28 yaşındaki Ece'nin tribünden 26 yaşındaki sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor - Sayfa 3

Çiçeği burnunda aşıklar Ece ile Tuncer geçtiğimiz günlerde ise bir AVM'de amatör bir kamera tarafından görüntülendi. 

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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor - Sayfa 4

İkili sosyal medyadan da birbirlerini takip ediyor. Tuncer'in onaylı Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi bulunurken, Ece'nin ise takipçi sayısı 950 bin.

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