Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'i ailesiyle tanıştırdı
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i ailesiyle tanıştırdı. Evlilik iddiaları peşinden geldi.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, yaz aylarında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile samimi tatilde fena yakalanmış, öpüşme fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Şimdilerde ise ikilinin evleneceğine dair dedikodular yayılmaya başladı. Dün akşam ikili trafikte görüntülendi.
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Eda Ece şoför koltuğunda, sevgilisi yanında, annesi de arka koltuktaydı. Bu görüntü 'damat adayı aileye girmiş' dedirtti.
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Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece'nin Yasak Elma dizisinin set aralarında da hemen sevgilisinin yanına koştuğu anlar ortaya çıkmış, Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'den uzak kalamadığı konuşulmuştu.
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