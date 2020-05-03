Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece Ramazan'da içki mi içiyor? Linç ediliyorum...
Yasak Elma dizisiyle yıldızını iyice parlatan Eda Ece, Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşınca bir kutlama yaptı. Yaptı ama yapacağına bin pişman oldu. Eda Ece Ramazan günü içki içip bunu paylaşmakla suçlandı. Peki işin aslı ne?
Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle sevilen oyuncu Eda Ece, 3 milyon takipçiye ulaştı. 3 milyon takipçiye ulaşan Ece kutlama paylaşımını dünyaca ünlü üç komedi oyuncusu kadının yanına kafasının yerleştirildiği bir fotoğrafla yaptı.
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Fotoğraftaki bira detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçileri bu fotoğrafı anlamayınca Eda Ece de şu bilgiyi verdi:
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“Bu fotoğrafa espri olsun diye benim kafam konmuş. Bu fotoğraftakiler dünyanın en komik kadın oyuncuları, 2'si komedyen, 1'i kadın oyuncu, espri orada.”
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Eda Ece, “Dünyada bu işi en iyi yapanların yanına kendimi koyduğum bir espri” diyerek gelen tepkilere yanıt verdi ancak tepkiler durmayınca Ece isyan etti. Ece tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
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