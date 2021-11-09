Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece önce paylaştı sonra sildi: Kocam ve sevgilisi...

FOX Tv'de yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından rol arkadaşları Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'la bir fotoğrafını paylaşarak "Kocam ve sevgilisiyle asansörde kaldım" diye paylaşım yaptı ancak oyuncunun paylaşımını kısa sürede silmesi de dikkat çekti.