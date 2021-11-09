Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece önce paylaştı sonra sildi: Kocam ve sevgilisi...
FOX TV Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ününe ün katan oyuncu Eda Ece, dizisetinden paylaştığı "Kocam ve sevgilisi" yazılı fotoğrafı kısa sürede silmesi ile kafaları karıştırdı.
FOX Tv'de yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından rol arkadaşları Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'la bir fotoğrafını paylaşarak "Kocam ve sevgilisiyle asansörde kaldım" diye paylaşım yaptı ancak oyuncunun paylaşımını kısa sürede silmesi de dikkat çekti.
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Günlük yaşantısından kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, son olarak rol arkadaşlarıyla bir pozunu paylaştı.
Eda Ece, dizide kocasını canlandıran Berk Oktay ve kocasının sevgilisi Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz ile poz vererek "Kocam ve sevgilisi. Bunlarla asansörde kaldım. Yazıklar olsun" notunu düştü. Oyuncunun kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımı saatler içinde silmesi de kafaları karıştırdı.