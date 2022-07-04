Yasak Elma'nın Yıldız'ı doğal halini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Eda Ece geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş gündeme bomba gibi düşmüştü. Gönüllere taht kuran güzel oyuncu sosyal medya hesabından fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ece'nin doğal halini gören büyülendi..
Ekranların beğeniyle izlenen Yasak Elma'da hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran, oyunculuğu ile adından söz ettiren Eda Ece geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş yeni haliyle çok beğenilmişti. Adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu sosyal medya hesabından fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ece'nin doğal halini gören büyülendi..
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kuran Eda Ece Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun doğal hali beğeni yağmuruna tutuldu..
Güzelliği ile adından söz ettiriyor
İzlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinden Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.
İmajını değiştirmişti
Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren Eda Ece, saçların eski rengine döndürmüştü.