Yasak Elma'nın yıldızı Berk Oktay yarı çıplak pozunu paylaştı 'Pes etmek yok!'

+18 paylaşımlar yüzünden eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile başı belaya giren, yakın zamanda davayı kazanan Berk Oktay, şimdilerde Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiriyor. Hem aşk hayatında hem de işinde başarı yakalayan Oktay'ın sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor.