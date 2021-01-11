Yasak Elma'nın yıldızı Berk Oktay yarı çıplak pozunu paylaştı 'Pes etmek yok!'
FOX TV'deki Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay, sosyal medya hesabından yarı çıplak halini paylaştı.
+18 paylaşımlar yüzünden eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile başı belaya giren, yakın zamanda davayı kazanan Berk Oktay, şimdilerde Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiriyor. Hem aşk hayatında hem de işinde başarı yakalayan Oktay'ın sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor.
Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Oktay, yayınladığı gönderide fit vücudunu gözler önüne serdi.
Berk Oktay, bu kaslı karesini sosyal medya hesabından, "Dünden öte, yarından eski... Pes etmek yok" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava, geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı. Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.