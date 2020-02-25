Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şahika Nadir'i öldürüyor!

Son bölümde neler oldu: Fox TV ekranlarının rekortmen dizisi 70.bölümüyle yine nefesleri kesti. Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için herşeyi yaparken, Şahika artık Leyla'nın işine yaramayacağını görüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını fena halde değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlışlar elinden herşeyinin gitmesine sebep olur.