Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şahika Nadir'i öldürüyor!
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 71.bölüm fragmanı yayınlandı. Yoğun ilgi gören dizinin son bölümünde Halit'in yaptığı yanlışlar elinden tüm mal varlığının gitmesine sebep oldu.
Şahika Nadir'i zehirledi: Yasak Elma yeni bölümde Ender, Şahika'yı şirketten kovuyor. Nadir'e giden Şahika bir darbede ondan alıyor. İntikam planı yapan Şahika, Nadir'in içkisine zehir koyuyor. Nadir yere yığılıyor ve Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nadir ölüyor. Hakan Karahan da diziye veda edecek.
Yasak Elma 71.yeni bölüm frahmanı
Son bölümde neler oldu: Fox TV ekranlarının rekortmen dizisi 70.bölümüyle yine nefesleri kesti. Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için herşeyi yaparken, Şahika artık Leyla'nın işine yaramayacağını görüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını fena halde değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlışlar elinden herşeyinin gitmesine sebep olur.
Hakan Karahan kimdir? : Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır. Yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.
Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamladı. İş hayatına 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours şirketinde başladı.