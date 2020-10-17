Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade 'kırgınım' deyip sitem etti
FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Nesrin Cavadzade, birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un ''Nesrin evleniyor'' açıklamasıyla gündemdeydi. Oyuncu, önceki gün Bebek’teki bir kafede arkadaşı Serhat Şengül’le görüntülendi.
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Mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti. ''Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım'' diyen Cavadzade, ''Niye kırgınsınız?'' sorusuna ''Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden'' yanıtını verdi.
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Oyuncu, evlilik iddiası için de ''Evlenirsem zaten haberiniz olur'' dedi.
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Evlilik iddiası: Nesrin Cavadzade ile ilgili bomba sözler oyuncunun rol arkadaşı Talat Bulut'tan geldi. Bulut, "'Nesrin evleniyor" sözleri ile herkesi şaşırttı.
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