Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade 'kırgınım' deyip sitem etti

Mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti. ''Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım'' diyen Cavadzade, ''Niye kırgınsınız?'' sorusuna ''Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden'' yanıtını verdi.