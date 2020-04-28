Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade karar aşamasında! Tepki yağdı
Türkiye'de alınan salgın tedbirleri kapsamında dizi setleri çekimlerine ara verdi. FOX TV'nin bol entrikalı yapımı Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla karar aşamasında olduğunu açıkladı.
Tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı Türkiye'de önlemler attırılırken, birçok sektör olumsuz etkilendi. Setlerin ara verilmesiyle oyuncular karantina günlerini evde geçiriyor. Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Nesrin Cavadzade, yaptığı bir paylaşımla karar aşamasına olduğunu yazdı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nesrin Cavadzade, son olarak yer aldığı Yasak Elma dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Cavadzade, FOX'un reytingleri alt üst eden bu dizisinde Şahika karakterine hayat veriyor.
"Gidip geliyorum": 45 gündür evinden çıkmayan Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok önemli bir karar aşamasına geldiğini gösterdi. Güzel oyuncu çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı ve şunları yazdı: “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum.”
"Saçını mı kazıtıyor?": Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bu paylaşımı birçok takipçisini ikiye böldü. Bazı takipçileri saçını hemen kazıt derken, kimi takipçileri de sakın böyle bir şey yapma diyerek uyarıda bulundu.