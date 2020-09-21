Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade 10 yaşındaki hali paylaştı! Görenler şaşırdı
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını görenler şaşırdı.
Yayınladığı günlerde reytingleri altüst eden Yasak Elma'ya geçtiğimiz yıl katılan Nesrin Cavadzade kısa sürede diziye damga vurmayı başardı. Başarılı oyunculuğu ile hayranlarının takdirini kazandı.
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Dizide hayatı zengin, iyi yaşamak olan ve hayata dair en ufak sevgi kırıntısı olan Şahika karakterini oynayan Cavadzade'de dizide Kaya'nın da aynı zamanda kız kardeşidir.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlar ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
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İnstagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cavadzade'nin her fotoğrafı yüzlerce yorum alıyor.
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