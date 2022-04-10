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Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Yasak Elma dizisinde Kumru Yıldırım karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz aşk hayatından kötü haber geldi. .

Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Aslı Bekiroğlu, müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Kısa bir süre sonra Telkıvıran'ın Biran Damla Yılmaz ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Aslı Bekiroğlu, ortaya atılan "ihanet" iddialarıyla alakalı Çağrı Telkıvıran ile severek ayrıldıklarını ifade etmişti.

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Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Ünlü isim, "Biz bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılığımız bilinmediği için de öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık." demişti.

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Yasak Elma’nın Kumru’sundan kötü haber! Biran Damla Yılmaz Beklenen son geldi

Bekiroğlu'na, eski sevgilisi ile yeni aşkını görünce mekanı terk ettiği iddiaları "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yapmıştı.

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