Yasak Elma'nın Kumru'su basketbolcu sevgilisinden ayrıldı! Ayrılık nedeni herkesi şaşırttı
Kırgın Çiçekler dizisi ile büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz basketbolcu sevgilisi Doğuş Özdemiroğlu ile ayrıldı. Ayrılık nedenleri duyanları şaşırttı.
Son yıllarda televizyon dünyasının sevilen, gözde isimlerinden Biran Damla Yılmaz oyunculuğunun yanısıra aşk hayatıylada gündemlerden düşmüyor.
Kırgın Çiçekler dizisi ile Türkiye'ye adını duyuran 25 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandırıyor.
Aşktan yana yüzü gülmeyen ve ilişkileri kısa süren güzel oyuncu rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü basketbolcuya kaptırmıştı.
Çağrı Telkıvıran'la kısa süren ilişkisinden sonra gönlünü ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka takımında forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'na kaptırmıştı.