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Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu beraber tatile çıktı. Yasak Elma yıldızları, pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

FOX TV'de pazartesi günleri yayımlanan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Dizinin yıldızları sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yasak Elma'nın yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu tatilde bir araya geldi.

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Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

Ege sahillerinde güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncular tekne turu yaptı. Eda Ece rol arkadaşlarıyla birlikte çekilen tatil fotoğrafını "Yasak Elma 4. sezon biter kızlar tatile çıkar! Sex and the City'nin 7. sezonu için buradayız" notuyla paylaştı. 

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Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

Eda Ece'nin paylaşımına bir saat içinde 200 binden fazla beğeni geldi. Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu da tatil fotoğrafını kendi hesaplarından paylaştı.

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Yasak Elma'nın kadınlarından teknede olay pozlar iki isim küs demişlerdi

Şahika karakterini canlandırdığı Yasak Elma'ya sezon finali öncesinde veda eden Nesrin Cavadzade de teknede çekilen fotoğrafları paylaştı.

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