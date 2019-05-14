Yasak Elma'nın erotik sahneleri pes dedirtti izleyici isyan etti!

FOX TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden entrika, aldatma ve ihanet dolu dizi Yasak Elma son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Sezon finali için gün sayan dizinin bazı sahneleri ise ailesi ile ekran karşısında olan izleyicileri kızdırdı.