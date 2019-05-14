Yasak Elma'nın erotik sahneleri pes dedirtti izleyici isyan etti!
Yasak Elma son bölümü ile yine sosyal medyanın diline düştü. Nesrin Cevadzade'nin kadroya katılmasıyla daha da karışık bir hal alan dizinin erotik sahneleri ve kadınların sürekli 'seks objesi' olarak gösterilmesi izleyiciyi kızdırdı.
FOX TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden entrika, aldatma ve ihanet dolu dizi Yasak Elma son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Sezon finali için gün sayan dizinin bazı sahneleri ise ailesi ile ekran karşısında olan izleyicileri kızdırdı.
Bizim Hikaye dizisinden ayrılarak Yasak Elma kadrosuna, Kaya'nın kardeşi Şahika karakteri ile dahil olan Nesrin Cevadzade'nin gelişi ile dizi daha da karmakarışık bir hal aldı.
Mantık hatası ile dolu olan dizide özellikle son bölümlerde kadınların sürekli bacak ve göğüs dekolteli kıyafetler giyinmesini izleyici fena topa tuttu.
Başrollerdeki kadın karakterlerin adeta kötülük ve entrika yarışı yaptığı dizide tepki çeken bir diğer olay ise kadınların erkekleri baştan çıkarmak için 'seks objesi' olarak gösterilmesi.