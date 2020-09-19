Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın arabası görenleri şaşırttı! Diziden binlerce lira kazanıyor
FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Şevval Sam'ın arabası görenleri şaşırttı.
FOX TV'de yayımlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisi yeni sezonuyla yeniden zirvenin sahibi oldu. Başarılı oyunculuğu ile dizinin Ender'i Şevval Sam dikkatleri üzerine çekiyor.
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Şevval Sam'ın diziden bölüm başı aldığı binlerce lira alırken güzel oyuncunun arabası herkesi şaşırttı.
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülendi.
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Arabalara merakı olduğunu söyleyen Şevval Sam, "Öncelikle annemin merakı vardır ama benim de merakım var. Arabamız bayandan ve az kullanılmıştır" diyerek güldürdü.
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