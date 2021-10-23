Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti
FOX TV Yasak Elma'nın gözde oyuncularından Berk Oktay'ın acı günü... Yıldız oyuncu anneannesini kaybetti.
FOX Tv'de izlenme rekorları kıran, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin başrolde yer aldığı Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.
Yasak Elma, İlişki Durumu: Karışık, Akasya Durağı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerden tanıdığımız Berk Oktay kötü haberi duyurdu.
"Yalan dünyadan göçenlere selam olsun"
Ünlü oyuncu, anneannesini kaybettiğini açıkladı. Oktay, "Atanızın, anne ve babanızın değerini yaşarken bilin, dualarını alın. Yalan dünyadan göçenlere selam olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Sevenleri, takipçileri ve ünlü dostları Berk Oktay'a taziye dileklerini iletti.