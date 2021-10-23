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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

FOX TV Yasak Elma'nın gözde oyuncularından Berk Oktay'ın acı günü... Yıldız oyuncu anneannesini kaybetti.

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

FOX Tv'de izlenme rekorları kıran, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin başrolde yer aldığı Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. 

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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

Yasak Elma, İlişki Durumu: Karışık, Akasya Durağı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerden tanıdığımız Berk Oktay kötü haberi duyurdu.

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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

"Yalan dünyadan göçenlere selam olsun"

Ünlü oyuncu, anneannesini kaybettiğini açıkladı. Oktay, "Atanızın, anne ve babanızın değerini yaşarken bilin, dualarını alın. Yalan dünyadan göçenlere selam olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ı kahreden ölüm... Anneannesi vefat etti

Sevenleri, takipçileri ve ünlü dostları Berk Oktay'a taziye dileklerini iletti.

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