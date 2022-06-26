Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece'nin yaza damga vuran imaj değişimi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oyunculuğunu üstlenen 32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımları ve güzelliğiyle hayranlarından büyük ilgi ve beğeni toplayan Ece, son olarak paylaştığı imaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düştü.