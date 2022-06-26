Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece'nin yaza damga vuran imaj değişimi!
Fox TV'nin Yasak Elma dizisinde milyonlarca kişiyi ekranlara bağlayacn oyunculuğuyla Eda Ece herkesin dilinde... Geçtiğimiz günlerde kendine uyguladığı imaj değişikliğiyle hayranlarından büyük ilgi topladı. Bakan bir daha baktı, sosyal medya paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oyunculuğunu üstlenen 32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımları ve güzelliğiyle hayranlarından büyük ilgi ve beğeni toplayan Ece, son olarak paylaştığı imaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pis Yedili dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, şimdilerde ekranlarda en çok aranan isimlerden biri haline geldi.
Eda Ece, rol aldığı dizilerdeki performansıyla hayranlarından tam not alıyor.
Kariyerindeki yükselişiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Eda Ece özel hayatıyla da gündem oluyor. Ünlü oyuncu Eda Ece, uzun süredir, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Aynı evi paylaşan ikili, mutlu anlarını ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.