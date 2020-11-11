Yasak Elma'nın aşk bombası Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan ilişkisinde flaş gelişme
Fenomen dizi Yasak Elma'nın oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti. İkilinin aşklarında ise olay bir gelişme yaşandı.
FOX TV'de yayımlanan reyting rekortmeni dizi Yasak Elma'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin ilişkileri son gaz devam ediyor. İkili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları Instagram'dan aynı anda öpücüklü pozlarını paylaştı. Aşk ilanları çok konuşulan ünlü çiftin ilişkileri kısa sürede boyut atladı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, evleneceklerine dair iddialar ortaya atılan çift, Tarabya'daki bir restoranda objektiflere takıldı. Çifte, Cavadzade'nin anne ve babası da eşlik etmesi evlilik dedikodularını güçlendirdi.
Gökhan Alkan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına, "Fazla söze gerek yok" yanıtını verdi. İkili, Alkan'ın aracına beraber binerek mekandan uzaklaştı.
Cavadzade'nin rol arkadaşı Talat Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" demişti. Gökhan Alkan da geçtiğimiz hafta, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" demişti.