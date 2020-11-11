Yasak Elma'nın aşk bombası Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan ilişkisinde flaş gelişme

Cavadzade'nin rol arkadaşı Talat Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" demişti. Gökhan Alkan da geçtiğimiz hafta, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" demişti.