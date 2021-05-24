Yasak Elma'dan sonra Nesrin Cavadzade tatile kaçtı mayolu pozlarını paylaştı

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı bol entrikalı dizi Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Yasak Elma'nın sezon finali öncesinde ise Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması herkesi şoke etti. Nilperi Şahinkaya'nın diziden ayrılması beklenirken ondan önce Nesrin Cavadzade Yasak Elma'ya veda etti.