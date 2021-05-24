Yasak Elma'dan sonra Nesrin Cavadzade tatile kaçtı mayolu pozlarını paylaştı
FOX TV'deki Yasak Elma dizisi sezon finali verdi. Sezon finalinin öncesinde ise Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı. Şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.
Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı bol entrikalı dizi Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Yasak Elma'nın sezon finali öncesinde ise Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması herkesi şoke etti. Nilperi Şahinkaya'nın diziden ayrılması beklenirken ondan önce Nesrin Cavadzade Yasak Elma'ya veda etti.
Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılmasının altında yatan nedenin ise yönetmenle kavgası olduğu iddia edilmişti. Dizinin yönetmeni rahatsızlanınca eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yardıma geldiği, sette Eda Ece ile sohbet ettikleri sırada da Nesrin Cavadzade'nin tepki gösterdiği ve seti terk edip gittiği öne sürülmüştü.
Yaşananların ardından Fatih Aksoy'un da kendisine ulaşamadığı, telefonlarını kapattığı, sahneyi bitirmeden gittiği ile ilgili iddialarla birlikte, bir anda Şahika karakterinin cenaze sahnesinin yazıldığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun bir aradan sonra yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.