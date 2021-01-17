Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade'nin ettiği küfür ortalığı karıştırdı
Netflix'in Bir Başkadır dizisindeki sahneler Fox TV'nin Yasak Elma'sını karıştırdı.
İlk bölümü 19 Mart 2018'de ekrana gelen Yasak Elma kısa sürede reytinglerde zirveye oturmayı başardı. Sevilen dizi zaman zaman yeni oyuncu transferleri ile haber oluyordu. Yasak Elma'yla ilgili ortaya atılan son iddia ortalığı karıştırdı.
Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı Yasak Elma dizisi entrika dozunu artırarak izleyenleri ekran başına kilitlemeye ederken başrol ayrılığı iddiası seyirciyi tedirgin etti.
Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı Netlix'te yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisindeki bir sahne Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etti.
Cavadzade'nin, rol gereği televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesinden rahatsız oldu