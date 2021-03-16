Yasak Elma'dan ayrılanlar bu dizide buluştu Tuvana Türkay Can Nergis...
Yasak Elma dizisinden ayrılan iki ünlü isim bir dizide buluştu. Can Nergis ve Tuvana Türkay Star TV'nin yeni dizisinde rol alacak.
Menajerimi Ara dizisinin fişini çeken Star TV, yeni bir dizi için son gaz hazırlık yapıyor. Dizinin henüz adı belli olmasa da kadrosu şekillenmeye başladı. Dizide rol alması beklenen diğer iki isim ise Fox’un uzun soluklu işi Yasak Elma’dan ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis ikilisi.
Söylentilere göre, kanal Erdal Beşikçioğlu ile de el sıkıştı. İddialı bir dizi olduğu konuşulan yeni proje ile ilgili olarak Birsen Altuntaş’ın tv100’deki yazısında iki yeni oyuncunun daha diziye katıldığı ve bir başka ünlü ismin de adının geçtiği öğrenildi.
Buna göre, diziye katılan iki ismin, Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinden ayrılan iki kişi olması da güzel bir tesadüf oldu.
Geçtiğimiz sezon Leyla karakteri ile Yasak Elma’da yer alan Tuvana Türkay’ın, Star TV’nin yeni dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Türkay, Yasak Elma’dan sonra başka projede yer almamıştı.