Yasak Elma'dan ayrılanlar bu dizide buluştu Tuvana Türkay Can Nergis...

Söylentilere göre, kanal Erdal Beşikçioğlu ile de el sıkıştı. İddialı bir dizi olduğu konuşulan yeni proje ile ilgili olarak Birsen Altuntaş’ın tv100’deki yazısında iki yeni oyuncunun daha diziye katıldığı ve bir başka ünlü ismin de adının geçtiği öğrenildi.